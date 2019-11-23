لفك لغز من عام 1996.. ألمانيا تخضع 900 رجل لفحص “دي إن ايه”

طلبت الشرطة في مدينة غريفنبرويش غربي ألمانيا من نحو 900 رجل، التقدم وإجراء اختبار الحمض النووي (دي. إن. أيه) الخاص بهم للمساعدة في حل لغز جريمة القتل البشعة لفتاة تبلغ من العمر 11 عاماً منذ نحو 23 عاماً.



اختطفت الفتاة كلوديا روف واغتصبت وخنقت حتى الموت على يد قاتل مجهول عام 1996. وعُثر على جثتها في أوسكيرشن، على بعد 70 كيلومتراً جنوب غريفنبرويش.

ويقول المحققون إنهم وجدوا الآن إشارات جديدة يمكن أن تساعدهم في العثور على القاتل من خلال فحص 900 رجل.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” اليوم السبت، أن 900 من الرجال الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 14 و70 عاماً وقت مقتل روف، تلقوا دعوات لإجراء اختبار مسحة اللعاب للتعرف على الحمض النووي الخاص بهم.

وأخضع المحققون بالفعل نحو 350 رجلاً لاختبار الحمض النووي عام 2010.