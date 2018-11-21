لعبة فيديو تنتهى بوصول الشرطة لمنزل عائلة أمريكية.. والسبب؟

تحولت معركة افتراضية إلى دراما واقعية لعائلة في ولاية فلوريدا الأمريكية عندما اتصل الجيران بالشرطة بعد أن اعتقدوا وقوع جريمة قتل في منزل قريب. فقد وجدت عائلة ماكي الأمريكية نفسها محاطة بضباط شرطة أثناء ممارسة لعلبة الفيديو الشهيرة “كول أوف ديوتي”، وذلك بعد أن أبغلت إحدى الجارات الشرطة عقب سماعها لشجار واستغاثة صادرة من منزل مجاور.

وبحسب موقع فوكس نيوز الأمريكي، قالت المرأة في اتصالها بالشرطة: “هناك شجار في أحد المنازل المجاورة، كانت شقيقتي تدخن سيجارة في الخارج، وسمعت صوت امرأة تقول: أرجوك لا تقتلني.. ورجل يرد: لم أخذت مسدسي؟”، وفقاً لما ورد بالموقع الإخباري.

وبعد لحظات من اتصالها وصلت ست سيارات شرطة إلى المنزل بالإضافة إلى مجموعة من الضباط، قبل أن يتضح أن الزوجين كانا يلعبان مع ابنتهما لعبة الفيديو المعروفة “كول أوف ديوتي”. كما ذكر أيضا موقع ديكسيرتو البريطاني.

وقالت الأم جيمي ماكي أنها اندمجت في اللعب وتقمصت الشخصية وكانت تقول بصوت عالً أثناء اللعب:” لا تقتلوني .. دعوني أمسك بالسلاح”، وأضافت أنها نسيت أن النوافذ كانت مفتوحة. واعتذرت عائلة ماكي للشرطة والجيران بسبب الإزعاج.

ولم يتم العثور على أية أسلحة أو آثار عنف حقيقي في المنزل، ولم توجه الشرطة اتهامات للأسرة، بحسب الموقع المهتم بالأخبار الترفيهية وأخبار ألعاب الفيديو.