لأول مرة.. وزير ياباني في إجازة رعاية الرضيع

سيصبح وزير البيئة الياباني، كويدزومي سيندزيرو، أول وزير أخذ إجازة خاصة برعاية الرضيع.

وذلك بعد أن أنجبت زوجته وعارضة الأزياء اليابانية المعروفة، تاكيغافا كريستل، أول طفل لهما.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الياباني يسمح للوالدين بأخذ إجازة رعاية الرضيع، لكن الرجال لا يستفيدون من هذا الحق إلا نادرا. وسبب ذلك هو سلوك نفسي يمنعهم من تعليق جزء من واجباتهم على عاتق زملائهم في العمل.

فيما أفادت قناة” NHK” اليابانية بأن الوزير لن يستفيد من حقه بأخذ إجازة رعاية الرضيع إلا جزئيا، إذ أن إجازته ستستغرق أسبوعين فقط بدلا من 3 أشهر بحسب القانون حيث يعتزم تسيير شؤون الدولة عن بعد وذلك باستخدام اتصالات الفيديو والبريد الإلكتروني.