الغارديان: كورونا قلص الجريمة بنسبة 20 في المئة

أدت أزمة الفيروس التاجي إلى انخفاض الجرائم المسجلة بنسبة تصل إلى 20٪ في بعض المناطق في بريطانيا.

ونشرت صحيفة الغارديان في عددها الصادر اليوم الجمعة 27/3/2020 خبراً يتحدث عن انخفاض نسبة الجرائم في المملكة المتحدة بعد ظهور وباء كورونا وأوضحت أن جرائم مثل السطو والعنف قد انخفضت الأسبوع الماضي مقارنة بالأيام السبعة السابقة، بعد أن قدم بوريس جونسون طلبه الأول للناس بالبقاء في منازلهم يوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن ستيفن وايت القائم بأعمال الشرطة ومفوض الجريمة في دورهام: “يعتمد بعض الأشخاص على سرقة المتاجر لتمويل عادة المخدرات. هذا أصعب لأن المتاجر مغلقة”.

وأشارت إلى أنه يعتقد أن مستويات الجريمة انخفضت في جميع أنحاء البلاد، وكذلك المكالمات إلى الشرطة من خلال 999 و 101 ، حيث يستجيب الناس لمناشدات استخدام الخدمات عبر الإنترنت، والتي تستهلك وقتًا أقل للشرطة.

وقال رئيس الشرطة أندي كوك رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية بشأن الجريمة للصحيفة إن إغلاق الحانات والنوادي كان أيضا سبباً في تقلص الجرائم وأضاف : “هناك عنف أقل من معارك الحانات، أقل من السطو كما هو الحال في المنزل”.

ومع ذلك تعتقد الشرطة أن الجريمة قد تبدأ في الازدياد مع استمرار عمليات الإغلاق والقيود. وقال كوك: “ما سترونه هو زيادة في العنف المنزلي، حيث يتجمع الناس في المنزل نفسه، وجرائم الإنترنت مثل الاحتيال والخداع”.