يوليو 10, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

كنز دولارات في “أغرب مكان”.. وأصحابه تركوه عمدا

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فى :منوعات
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كنز دولارات في “أغرب مكان”.. وأصحابه تركوه عمدا

 قالت السلطات الأميركية إنها عثرت على ملايين الدولارات مخبئة داخل حقائب، في قارب تركه أصحابه بعد عملية مطاردة.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، إن خفر السواحل لاحظوا مركبا يتحرك من بورتوريكو باتجاه جزر فيرجن، من دون أي أنوار.
وأوضحت السلطات أنها تعقبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة فعاد إلى بورتوريكو، وعندما اقترب عناصر الدوريات البحرية من القارب، فر أصحابه منه.
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنه تمت العثور على مبلغ 3.7 مليون دولار موجودة داخل حقائب في المركب.
وشوهد ركاب المركب وهم يقوم بتفريغ أكياس، وعندما اقترب عناصر السلطات الأميركية من مركبهم، فروا منه.

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