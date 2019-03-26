كلب ينقذ أسرة من الحريق!

اثناء نوم العائلة بالكامل، ظل كلبهم من فصيلة “جولدن ريتريفر” ينبح دون توقف، محدثا ضجة وازعاج، تسبب في إيقاظ صاحبه وقبل أن يحاول إسكاته ومعاقبته، اكتشف أن كلبه المخلص الذي يدعى “هانك” كان يحاول إنقاذهم من حريق اندلع في حديقة المنزل الخلفية يوم الجمعة الماضية.

شارك رجل أمريكي من ولاية تكساس ويدعي “أوليسيس س. كوكسمان”، متابعينه على “تويتر” قصة وفاء كلبه “هانك” ذو الـ 6 أعوام في مجموعة “تويتات”، بعدما تسبب نباحه “المزعج” في إيقاظ الأسرة بالكامل وإنقاذهم من حريق هائل اندلع في الحديقة الخلفية لمنزله.

يقول الرجل في حب كلبه الوفي: “قبل سنوات عثرت زوجتي على هانك المشاغب، وهو يعبث في لوحات سيارتها الجديدة ومنذ تلك اللحظة لم يفارقنا أبدا، لكننا اليوم أصبحنا مدينون له بحياتنا”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونشر الرجل الأمريكي صورة لـ”هانك” على حسابه بـ”تويتر” وعلق عليها قائلا: “هذه الصورة بعد مرور 15 ساعة من إنقاذ منزلنا وعائلتنا.. يمكنه الآن الحصول على جميع الأحذية وشرائح اللحم التي يريدها، ولن أغضب منه أبدًا بسبب نباحه مرة أخرى.. إنه حقا ولد مطيع”.

وذكرت “ديلي ميل” أن تغريدات “الكلب الشجاع” حصلت على إعجاب قرابة 30 ألف متابع، أشادوا بموقف “الكلب الوفي” تجاه صاحبه بعكس ما يقوم به البشر تجاه بعضهم البعض.