حالة غريبة… كلب يملك ذيلا في وجهه!

أثار كلب صغير يمتلك ما يشبه الذيل على جبهته، الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بتعاطف الآلاف حيث انهالت عليه عروض التبني.

وقال موقع “سكاي نيوز” البريطاني إن الكلب “ناروهال” تم إنقاذه من الشارع من قبل مؤسسة خيرية تنشط في ولاية ميسوري الأميركية.

وسرعان ما لاحظ المنقذون الذيل الإضافي الموجود على وجه الكلب، مما جعلهم يخضعونه للاختبار.

وبعد إخضاعه للأشعة، وجد الأطباء أن الذيل غير مرتبط بأي شيء آخر داخل جسم الحيوان، إلا أن الجمعية الخيرية قالت إن ذيل ناروهال يجعله “أروع كلب على الإطلاق”.

وقالت الجمعية على صفحتها في فيسبوك “هذه لحظة غير مسبوقة. الذيل الموجود على وجه الكلب لا يشكل له أي عائق. إنه يعيش حياة طبيعية مثل مختلف الكلاب”.

وتابعت أنه ليس هناك أي داع لإجراء عملية جراحية للكلب وإزالة الذيل، مضيفة: “لكننا سنعمل على أن لا يشكل له أي عائق”.

وأعجب المتابعون على المواقع الاجتماعية بصور الكلب، حيث أجمعوا في التعليقات على أنه “رائع” و”ثمين”، فيما أتته عروض كثيرة للتبني، لكن الجمعية لم تستقر بعد على المالك الجديد للحيوان.