كاظم الساهر يكشف سبب تركه لـ “ذا فويس”

كاظم الساهر يتحدث لأول مرة عن السبب الرئيسي الذي دفعه لترك “ذا فويس”

خرج الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ عن صمته وكشف عن السبب الحقيقي لتخليه عن مقعده في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”.

وقال كاظم الساهر في حوار مع قناة “BBC” :”إن الأسباب التي دفعت بي للخروج من ​برنامج ذا فويس​ هو أنه يحتاج لمدة ستة شهور من السنة، فكان التنقل صعبا جدا عليّ، لهذا اخترت أن أكون في برنامج ذا فويس كيدز لأنه سهل ويحتاج فقط شهراً أو شهرين من السنة ليس أكثر”.

وأضاف :”غيابي أم حضوري لهما نفس الطعم بالنسبة للبرنامج لأنه جميل، والمشتركون هم الذين يضفون جو المرح، هم النجوم وليس نحن”.