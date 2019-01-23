يناير 23, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

كاظم الساهر يكشف سبب تركه لـ “ذا فويس”

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فى :منوعات
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كاظم الساهر يتحدث لأول مرة عن السبب الرئيسي الذي دفعه لترك “ذا فويس”

خرج الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ عن صمته وكشف عن السبب الحقيقي لتخليه عن مقعده في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”.

وقال كاظم الساهر في حوار مع قناة “BBC” :”إن الأسباب التي دفعت بي للخروج من ​برنامج ذا فويس​ هو أنه يحتاج لمدة ستة شهور من السنة، فكان التنقل صعبا جدا عليّ، لهذا اخترت أن أكون في برنامج ذا فويس كيدز لأنه سهل ويحتاج فقط شهراً أو شهرين من السنة ليس أكثر”.

وأضاف :”غيابي أم حضوري لهما نفس الطعم بالنسبة للبرنامج لأنه جميل، والمشتركون هم الذين يضفون جو المرح، هم النجوم وليس نحن”.

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