كاظم الساهر منزعج بسبب عاصي الحلاني

سألت كاميرا ET بالعربي، الفنّان كاظم الساهر، عن رأيه في لجنة التحكيم الجديدة بـ “ذا فويس”، التي تضمّ الفنّان راغب علامة والفنّانة أحلام والفنّانة سميرة سعيد والفنّان محمد حماقي.

وقال الساهر: “راغب لديه خبرة كبيرة، وسميرة سعيد أستاذتنا، والباقيين بالتأكيد سيساهمون في البرنامج بطريقة رائعة”.

كما أعرب كاظم عن حزنه وانزعاجه من عدم وجود عاصي الحلاني بلجنة التحكيم قائلاً: “عاصي ليه ينسحب المفروض يكون موجود”.

وعن وجود النجم ماجد المهندس في لجنة تحكيم “ذا فويس كيدز”، قال الساهر: “ماجد فنّان رائع”.

يشار إلى أنّ كاظم الساهر انسحب من برنامجي “ذا فويس” و”ذا فويس كيدز”.