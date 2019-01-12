قُتل بـ 14 طعنة سكين بعد أن اغتصب ابنته وابنتَي زوجته

أقدم شابان في مصر على الانتقام من والدهما في محافظة الجيزة، بعد اغتصاب الأخير لشقيقاتهما الثلاث، وتهديدهن بالقتل في حال كشفهن ممارساته العلاقة الحميمة معهن.

وانتقم الشابان من والدهما بتسديد قرابة 14 طعنة سكين في مناطق متفرقة من جسد هذا الرجل الخمسيني.

وانتقل رجال الأمن المصري لمكان الواقعة، حيث تم القبض على الشابين واتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد التحريات، وسماع الأقوال الأولية، تبين أن الأب المجني عليه اغتصب ابنته وابنتي زوجته الثانية، ما دفع نجليه الشابين لقتله انتقاما منه.

كما أوضحت التحريات أن المجني عليه تزوج من سيدة وأنجب منها ولدًا وفتاة، ثم تزوج من أخرى (لديها فتاتان من الزوج الأول) وأنجب منها ولدا، واغتصب ابنته من الزوجة الأولى وابنتي زوجته الثانية عدة مرات على مدى سنوات، بعد تهديدهن بمقاطع فيديو صورها لهن أثناء ممارسته الجنس معهن.