قناة روسية تعتذر عن خطأ الخريطة “القاتل”

وقعت قناة إخبارية روسية، في خطأ “مُحرج”، مؤخرا، وهي تعرض خريطة الدول المجاورة لأستراليا، لكنها اعتذرت عن “الخلط” غير المتعمد وقامت بتصحيحه على منصاتها.

وعرضت قناة “آر تي” الروسية خريطة تظهر اليابان في مكان نيوزيلندا، أما بابوا غينيا التي توجد في شمال أستراليا، فجرت الإشارة إليها كما لو كانت كوريا الجنوبية.

وجرى عرض الخريطة، في إطار الحديث عن احتمال نشر برنامج صاروخي جديد في المنطقة، وهو أمر من شأنه أن يزيد التوتر بين بكين وواشنطن.

لكن هذا الخلط الذي وقع مؤخرا ليس هو الأول من نوعه، ففي مناسبات كثيرة، لا تجري الإشارة إلى نيوزيلندا على الخريطة، وذلك بسبب موقعها النائي في الكرة الأرضية.

واعتذرت القناة الروسية على الخطأ، وقالت إن موظفيها في مكتب واشنطن هم الذين وقعوا فيه أثناء التحضير لبرنامج صباحي، وأضافت أنها أصلحت الخطأ وقدمت خريطة للصحفيين حتى لا يقعوا في الخلط مرة أخرى.