قططٌ جائعة تلتهم جثة مربيها في مصر

عثرت السلطات المصرية على جثة رجل مسن نهشت أجزاء من جسده بطريقة وحشية، تبين لاحقا أنها تمت من قبل قطط كان يربيها في بيته.

ووفقا لصحيفة “الأهرام”، فإن رجال شرطة القاهرة وجدوا جثة المسن وعليها آثار نهش في أجزاء متفرقة، بعد وفاته داخل منزله بمنطقة الساحل على كورنيش النيل.

وتوصلت الشرطة إلى الجثة بعدما تلقت بلاغاً برائحة كريهة منبعثة من داخل شقة الرجل، الأمر الذي دفعهم لتحري الأمر.

وبعد اقتحام الشقة عثرت السلطات على جثة الرجل الذي يبلغ من العمر 73 عاماً، وكان يقيم بمفرده ويعمل على جمع القمامة، فيما كان محباً لتربية القطط، وفقاً لجيرانه.

لكن الشرطة عثرت أيضاً في الشقة ذاتها على 20 قطة، وبعد فحص الجثة، تبين آثار نهش متفرقة في جسده من الحيوانات التي أكلت أجزاء من جسده بعد الجوع لمدة يومين.