قطة متجمدة تعود إلى الحياة بأعجوبة في أمريكا

أمريكا…قطة متجمدة تعود إلى الحياة بأعجوبة

بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من الموت، عادت قطة مجمدة إلى الحياة بأعجوبة. “فلفي” وجدت نفسها غارقة تحت الثلوج وفي درجة حرارة منخفضة للغاية، فيما نجح الأطباء في إنقاذ حياة هذه القطة الأمريكية وإعادتها إلى حالتها الطبيعية.

وأورد موقع صحيفة “مترو” البريطانية أن قطة في الولايات المتحدة الأمريكية، عادت بأعجوبة إلى الحياة من جديد، وذلك بعد أن غمرتها موجة ثلجية قوية كانت قد ضربت قبل أسابيع مناطق متفرقة في البلاد، وتسببت في خسائر كبيرة هناك.

وأشار موقع “مترو” إلى أن مالكة القطة “فلفي”، والتي تعيش في مدينة كاليسبيل الواقعة في ولاية مونتانا، عثرت على قطتها مجمدة، وذلك بسبب درجة الحرارة، التي كانت منخفضة بشكل كبير نهاية شهر (يناير/كانون الثاني) الماضي.

وأوضح موقع مجلة “نيوزويك” الأمريكية أن مالكة القطة المحاطة بالثلوج، هرعت بها إلى عيادة في المدينة. وقال الطبيب البيطري في العيادة جيفون كلارك، إنه شعر بالصدمة لأول وهلة عندما رأى القطة المجمدة، وأضاف أن درجة حرارة القطة كانت منخفضة بشكل كبير للغاية، بالمقارنة مع درجة حرارة الجسم الطبيعية للقطط.

وتابع الطبيب البيطري الأمريكي كلامه قائلاً: “لم أشاهد شيئاً مثل هذا…لقد كانت القطة مغطاة بالثلج، وذلك مثل كرات ثلجية كانت ملقاة عليها طيلة الوقت”، وأردف: “كانت درجة حرارتها منخفضة لدرجة لم يكن ميزان حرارتنا قادراً على قراءة درجة حرارة هذه القطة”.

وعن كيفية إنقاذ القطة وإعادتها إلى الحياة مجدداً، أفاد موقع “نيوزويك” أن الأطباء غطوا القطة ببطانيات وسكبوا عليها الماء الدافئ لمدة ساعتين، وأضاف أن القطة استعادت وعيها بعد ذلك، بيد أن درجة حرارتها ظلت منخفضة جداً.

وتابع نفس المصدر أنه وبعد ساعات من أخذ القطة إلى غرفة الطوارئ، بدأت تظهر عليها علامات التعافي، وأردف أنه بحلول المساء عادت القطة “فلفي” إلى حالتها الطبيعية، بعدما كانت في وقت سابق على حافة الموت.

وفي نفس السياق، نشرت العيادة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة للقطة الناجية. وعلقت على ذلك تقول “قصة رائعة للنجاح والبقاء على قيد الحياة…لقد تم جلب قطة إلينا وهي مجمدة . كانت درجة حرارتها منخفضة للغاية”، وأضافت: “بعد ساعات تعافت القطة وعادت إلى حالتها الطبيعية بالكامل. “فلفي” قطة رائعة!”.