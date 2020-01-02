قصة غريبة وراء رمي 20 ألف دولار في سلة مهملات

تمكن زوجان بريطانيان من استعادة 15 ألف جنيه استرليني (20 ألف دولار) بحادثة أشبه بالمعجزة التي لا تحدث حتى في الأفلام والدراما.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، وجمعتها “العربية.نت” من أكثر من مصدر، فإن رجلا وزوجته ألقيا في سلة القمامة مبلغ 15 ألف جنيه إسترليني نقداً دون أن ينتبها لذلك، لكن العمال في مركز تدوير النفايات انتبهوا وتمكنوا من التقاطه، فقاموا بإبلاغ الشرطة التي قامت بدورها بالتحقيق والتقصي حتى وصلت إلى صاحب المبلغ وأعادته له.

ووقعت الحادثة في مدينة “ميدسمر نورتون”، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة إنجلترا تبعد نحو 200 كيلومتر غربي العاصمة البريطانية لندن.

وكان العمال في مركز تدوير النفايات يقومون بفرز النفايات التي جمعوها من المنازل عندما لاحظوا صندوقا صغيرا للكوابل الكهربائية، ففتحوه لفحص ما فيه، لكنهم فوجئوا بمبلغ مالي نقدي داخل الصندوق قوامه 15 ألف جنيه استرليني، وكان صندوق الكوابل الصغير الذي يحتوي على المال موجودا داخل صندوق أكبر يحتوي على أدوات منزلية تالفة تخلص منها أصحابها.

وتقول وسائل الإعلام إن رجال الشرطة البريطانية استخدموا كاميرات المراقبة من أجل معرفة صاحب الصندوق حيث تمكنت الكاميرات من التقاط رقم السيارة التي كان يستقلها أصحاب الصندوق، وبواسطة رقم السيارة تم التعرف على الرجل وزوجته وعنوان سكنهما ومن ثم تم الاتصال بهما وتسليم المبلغ المالي لهما بعد أن تم استخراجه من بين أكوام القمامة المكدسة في مركز جمع النفايات وتدويرها.

وتبين من حديث الرجل وزوجته مع الشرطة أن كليهما كان يقوم بتنظيف حمام المنزل وقاما بالفعل بجمع القمامة والأدوات المنزلية التالفة في الصندوق المشار إليه، وتبين أنهما وضعا “تحويشة العمر” بالخطأ في القمامة، ومن ثم استعادا المبلغ بواسطة رجال الشرطة.