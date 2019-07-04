قتل طفليه وزوجته و6 من أهلها ثم اضرم النار في المنزل

ألقت الشرطة بوسط باكستان القبض على رجل لقتله تسعة أشخاص من بينهم زوجته وأطفاله، وقام بعد ذلك بحرق جثمانهم، وذلك ضمن أحدث جرائم الشرف.

وقال عمران محمد رئيس الشرطة المحلية إن محمد أجمل، الذي كان قد عاد لبلدته مولتان بإقليم بنجاب منذ بضعة أيام، بعد رحلة عمل، اشتبه في أن زوجته على علاقة برجل آخر.

وأضاف أن الزوجة كانت في منزل والديها عندما اقتحم أجمل ووالده وشقيقه المنزل، وفتحوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

والقتلى هم زوجة أجمل وطفلين وستة من أفراد أسرة الزوجة.

وقام الرجال بعد ذلك بإضرام النار في المنزل.

وألقت الشرطة القبض على أجمل ووالده بعد ساعات من الحادث، وتقوم حاليا بمداهمات من أجل القبض على شقيق أجمل.

وتشير سجلات الشرطة إلى أن نحو 800 شخص من الرجال والنساء لقوا حتفهم في جرائم متعلقة بالشرف في أنحاء باكستان خلال عام 2018.