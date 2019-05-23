قتل شقيقته بعد أن وجدها في أحضان “رجل غريب”

لم يتمالك أعصابه وهو يرى شقيقته في أحضان رجل غريب، فسدد لها طعنات قاتلة أردتها قتيلة في الحال.

وفي تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة الحوامدية بالجيزة (غرب القاهرة)، فإن إن المجني عليها “سلمى” (25 عامًا) ربة منزل، متزوجة منذ سنوات ولديها طفلان، وفي يوم الجريمة ذهب شقيقها ويدعى “أحمد” (34 عامًا) إلى مسكنها وشاهدها في أحضان أحد جيرانهما مستغلة غياب زوجها، فاتجه إلى مطبخ الشقة وأمسك سكينًا وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال، وعقب ذلك حمل جثتها وتركها أمام منزل والدتها وفر هاربًا.

وتوجهت الشرطة إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغًا من سكان المنطقة، حيث تبين من خلال مناظرة الجثة، أنها مصابة بعدة طعنات في الرقبة والجانب الأيمن، ومرتدية جميع ملابسها عدا غطاء الرأس، وملقاة أمام مسكن والدتها.

وقد تم التوصل الجاني إلى مرتكب الجريمة الفحص والمعاينة ومراجعة الكاميرات ومناقشة الشهود، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه، وتم إحالته للنيابة التي أمرت بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.