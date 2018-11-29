قتل زوجته وتناول قلبها على العشاء!

في واحدة من الجرائم البشعة التي هزت الرأي العام الأميركي، قام زوج بقتل حبيبته السابقة وتناول أجزاء من دماغها، قلبها ورئتيها أثناء وجبة العشاء.

وفقا لموقع صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن المحكمة تأكدت أن المتهم ليس مختلاً عقلياً، وكانت الشرطة قد عثرت على جثة تامي لو بلانتون (46 عاماً) بصورة بشعة تظهر أن أجزاء من جسمها مفقودة.

كانت أصابع الاتهام جميعها تشير إلى حبيبها «جوزيف أوبرانزلي» 37 عاماً،

وجّهت الشرطة تهمة القتل الى الزوج جوزيف أوبرانزلي (37 عاماً)، الذي قام بطعن الضحية عدة طعنات ولفّها بأكياس بلاستيكية داخل حمام منزلها في ولاية أنديانا الأميركية.

بدوره، اعترف المتهم بجريمته المروعة، وأنه قام بفتح الجمجمة حتى يتمكن من تناول أجزاء من المخ بعد طهوها على العشاء، وأكدت الشرطة الأمريكية أن المتهم يمتلك سجلاً من جرائم القتل والاغتصاب والسرقة، ويواجه عقوبة الإعدام.