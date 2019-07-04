في عز الصيف.. الجليد يغطي ستة أحياء بجوادالاخارا المكسيكية

الجليد يغطي ستة أحياء بجوادالاخارا المكسيكية في عز الصيف!

غطى جليد سميك ستة أحياء بمدينة جوادالاخارا المكسيكية بعد وقوع عاصفة مطرية قوية.

وتظهر هذه الصور سيارات غارقة في كميات من البرد والثلج، بلغ ارتفاعها في بعض الأحيان متراً ونصف المتر.

والغريب في الأمر أن مدينة غوادالاخارا تجتاحها موجة حرارة بلغت 30 درجة يوم الأحد، عندما تهاطلت كميات البرد في المنطقة.

ويحدث أن يتساقط البرد في هذه الفترة من السنة، إلا أن كثافته الأحد غير مسبوقة مع طبقة سميكة من الجليد في بعض المناطق.

وهذه الظاهرة عائدة إلى عدم استقرار في الغلاف الجوي إذ إن حرارة الأرض ارتفعت فيما تراكمت الرطوبة القوية في الجو، على ما أوضح خبير المناخ في جامعة غوادالاخارا هيكتور ماغانيا.

وأشارت بلديتا غوادالاخارا وتلاكيباكيه إلى تضرر 200 منزل وفيما جرفت السيول 50 سيارة.