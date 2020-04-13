في زمن كورونا.. شاب أمريكي يضرب والدته لسبب غريب!

في زمن فيروس كورونا، أصبح من الصعب الحصول على بعض المنتجات، التي كانت متوفرة بكثرة في وقت سابق، إذ يتسابق بعض الناس لشراء هذه المنتجات بكميات كبيرة وتحزينها تحسباً للأسوأ، حسب رأيهم.

وتأتي بعض مواد التنظيف “الصابون، المعقمات..” وورق المرحاض على رأس المنتوجات المطلوبة بقوة حالياً، في أكثر من بلد حول العالم. ويبدو أن بعض هذه المنتجات قد أصبحت أيضاً سبباً في شجار عائلي “سخيف”، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة.

فقد أوضحت صحيفة “tz” الألمانية أن الشرطة الأمريكية، ألقت القبض على شاب “26 عاماً” بسبب ضربه لوالدته بحجة أنها أخفت عنه ورق المرحاض، وأضافت أن الشاب كان غاضباً جداً من إخفاء والدته لورق المرحاض، ليتطور الأمر إلى شجار عائلي بين الابن ووالدته.

واعترفت الأم بأنها أخفت ورق المرحاض عن ابنها، مشيرة إلى أنه كان يستخدم الكثير منه. وأفادت صحيفة “tz” أنه لا يعرف سبب استخدام الابن لكميات كبيرة من ورق المرحاض.

من جهة أخرى، قالت الشرطية من لوس أنجلوس شيرلي ميللر إنه المرة الأولى، التي تسمع فيها أن سبب اعتقال شخص ما يعود إلى ورق المرحاض. يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام تناقلت مؤخراً مقطع فيديو لإمرأة، دخلت في شجار مع امرأة أخرى بسبب ورق المرحاض، في واحد من المتاجر الكبرى في أستراليا.