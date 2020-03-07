فلم وثائقي عن هيلاري يكشف دوافع علاقة كلينتون بمونيكا

اكد الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون، ان علاقته بالمتدربة السابقة مونيكا لوينسكي خارج إطار الزواج كانت محاولة للتعامل مع “التوتر” الذي كان يعاني منه بسبب متطلبات وظيفته.

وذكر كلينتون في فلم وثائقي لشركة ترفيه أميركية عن حياة المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون تنتجه شركة “هولو” إنه “دخل في هذه العلاقة الجنسية التي كانت خارج إطار الزواج في محاولة للتعامل مع (التوتر) الذي كان يعاني منه بسبب متطلبات وظيفته”.

واضاف، ان “العمل في البيت البيضاوي يشبه مباراة لملاكم من 15 جولة جرى تمديدها إلى 30 جولة”.

لكن الرئيس الأسبق أكد أنه لا يحاول تبرير فعلته وقال إنها عمل “شنيع”.

ووصف اضطراراه إلى الاستعانة بمرشد زواج بأنه “كان من أصعب الأشياء التي اضطر للقيام بها” في حياته.

أما زوجته هيلاري فقالت في الوثائقي إنه “ما كان يجب عليه الدخول في تلك العلاقة أو إخفائها”، لكنها رفضت القول إن هذه الفعلة كانت تستوجب عزله من المنصب.

وقد تحولت لوينسكي عقب انكشاف علاقتها بالرئيس إلى هدف متكرر للبرامج الساخرة، وصرحت هي في مقابلة سابقة بأنها “أكثر امرأة تعرضت للإهانة في العالم”، وهو ما قال بيل كلينتون في الوثائقي إنه “أمر غير عادل”.

وكانت الفضيحة المدوية في تسعينيات القرن الماضي قد تسببت في الشروع في بدء إجراءات عزل الرئيس الأسبق من منصبه، إذ تم توجيه اتهام له من مجلس النواب في عام 1999، لكن مجلس الشيوخ برأه واستكمل فترة ولايته الثانية في 2001.