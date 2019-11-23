فرنسا.. تحليل الحمض النووي لإدانة “كلب متهم” بقضية قتل

أجرت الشرطة الفرنسية التي تحقق في وفاة امرأة حامل هجمت عليها كلاب أثناء تنزهها في الغابة، اختبارات الحمض النووي على 67 كلبا لمحاولة تحديد أي من تلك الحيوانات عضتها، وفق ما أعلن محققون، الخميس.

وقد عثر على إليسا بيلارسكي (29 عاما) ميتة، السبت، في غابة ريتس على بعد 150 كيلومترا تقريبا من الحدود البلجيكية.

وكان هناك كلاب تشارك في رحلة صيد في الغابة عندما كانت تنزّه كلبها.

وأظهر تشريح للجثة أن سبب الوفاة عائد إلى نزيف ناجم عن عضات كلاب في الأطراف العليا والسفلى فضلا عن الرأس.

وقال المدعي العام في سواسون فريديريك تران إن الضحية كانت حاملا واتصلت بزوجها الذي كان في العمل لتبلغه بوجود “كلاب خطرة” عندما كانت تنزه كلبها.

ووفقا لصحيفة “لو كورييه بيكار” المحلية، فإن كلاب الصيد كانت تطارد الغزلان، لكن جمعيات الصيد نفت أن تكون كلابها وراء مقتل الشابة.

وقالت جمعية الصيد الفرنسية ومقرها في باريس في بيان “لا يوجد شيء يدل على تورط كلاب الصيد في وفاة هذه المرأة”.