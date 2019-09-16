سبتمبر 16, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

فجّر منزله يوم زفاف ابنته.. وجثته تحت الأنقاض

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فى :منوعات
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فجّر منزله يوم زفاف ابنته.. وجثته تحت الأنقاض

قام مالك منزل بالقرب من مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية بتفجير بيته في يوم زفاف ابنته، بحسب الشرطة، التي عثرت على جثته تحت الأنقاض في وقت متأخر من مساء السبت.

وشوهد الرجل وهو يقف أمام منزله قبل وقت قصير من الانفجار واندلاع النيران، التي التهمت المنزل بالكامل، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأعلنت السلطات أن الوفاة هي حادثة انتحار.

من جهته، قال رئيس الشرطة، روبرت باين، إن المسؤولين ما زالوا يحققون في سبب الانفجار، لكن “يبدو أن الرجل فصل خط الغاز في الطابق السفلي من المنزل، وبالطبع لن يستغرق الأمر الكثير من الشرارة لينفجر المنزل”.

وكان معظم أفراد الأسرة خارج المنزل في ذلك الوقت لحضور حفل الزفاف، وفق المسؤولين.

وذهبت الشرطة من قبل إلى المنزل بسب قضايا منزلية تتعلق بمرض عقلي.

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