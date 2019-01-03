يناير 03, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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فاجأ زوجته بهدية غير متوقّعة.. بعد 5 سنوات من الزواج – بالصورة

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فى :منوعات
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فاجأ زوجته بهدية غير متوقّعة.. بعد 5 سنوات من الزواج – بالصورة

فاجأ رجل زوجته بهدية غير متوقّعة، إحتفالاً بعيد الميلاد​ والعام الجديد.

وأظهرت الصورتان المتداولان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، المرأة برفقة زوجها الذي فاجأها ب​الهدية​ التي أصابتها ب​السعادة​ والفرحة، والصورة الأخرى يوجد بها الطاولة التي تشبه قطعة من الخشب، والتي جلسا عليها في أوّل مرّة تقابلا بها، وبعدها تزوجها، وبعد مرور 5 سنوات على زواجهما فاجأها بالطاولة، ووضعها في ​غرفة النوم​ لتخليد ذكرياتهم.

وعلّقت ​الزوجة​ على المفاجأة، قائلة: “التقيت في مقهى أنا وزوجي منذ 5 سنوات، وإذا بهدية الكريسماس الخاصة بي هذا العام الطاولة التي تحدثنا عليها أول مرّة، نعم اشتراها من المقهى ووضعها في غرفة نومنا”.

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