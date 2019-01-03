فاجأ زوجته بهدية غير متوقّعة.. بعد 5 سنوات من الزواج – بالصورة
فاجأ رجل زوجته بهدية غير متوقّعة، إحتفالاً بعيد الميلاد والعام الجديد.
وأظهرت الصورتان المتداولان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، المرأة برفقة زوجها الذي فاجأها بالهدية التي أصابتها بالسعادة والفرحة، والصورة الأخرى يوجد بها الطاولة التي تشبه قطعة من الخشب، والتي جلسا عليها في أوّل مرّة تقابلا بها، وبعدها تزوجها، وبعد مرور 5 سنوات على زواجهما فاجأها بالطاولة، ووضعها في غرفة النوم لتخليد ذكرياتهم.
وعلّقت الزوجة على المفاجأة، قائلة: “التقيت في مقهى أنا وزوجي منذ 5 سنوات، وإذا بهدية الكريسماس الخاصة بي هذا العام الطاولة التي تحدثنا عليها أول مرّة، نعم اشتراها من المقهى ووضعها في غرفة نومنا”.