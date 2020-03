على الهواء.. مذيع أميركي يعتزل بسبب التحرش والانتقادات

أعلن المذيع التلفزيوني الأميركي الشهير، كريس ماثيوز، اعتزاله على الهواء مباشرة واعتذر عن سلوكه بعد ادعاءات بالتحرش الجنسي وردود غاضبة على تغطيته للانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي.

وقال ماثيوز قبل بداية برنامجه على شاشة “إم إس أن بي سي” مساء الاثنين “قررت أن الليلة ستكون آخر حلقة من برنامج هاردبول”، وفق “فرانس برس”.

وأضاف مقدم البرامج البالغ من العمر 74 عاما “بعض الرجال، بمن فيهم أنا، يظنون أن المجاملات حول مظهر المرأة لا بأس بها لكنها لم تكن كذلك أبدا… أنا أعتذر لإدلائي بتعليقات مماثلة في الماضي”.

وغادر ماثيوز موقع التصوير خلال فترة استراحة إعلانية تاركا ما تبقى من البرنامج ليقدمه زميل له.

وأمضى ماثيوز عقودا في استجواب القادة السياسيين في برنامجه الحواري السياسي الليلي “هاردبول”، لكنه وجد نفسه في دائرة الضوء بعدما اتهمه ضيفة سابقة بإدلاء ملاحظات غير لائقة بشكل منتظم.

An important moment where Chris Matthews apologizes for comparing Bernie’s win in Nevada to Nazi’s storming France.

pic.twitter.com/TwrKBKdpQE

— Shaun King (@shaunking) February 25, 2020