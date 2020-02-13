علميا.. هذه هي الوضعية الأفضل للتبول عند الرجال

أعادت السلطات الصحية في العديد من البلدان النظر في الفكرة السائدة بشأن عملية التبول لدى الرجال، حيث قد يكون الدافع وراء إعادة النظر في وضع تبول الرجال متعلقا بالصحة والنظافة الشخصية، وفي أحيان أخرى، يكون الدافع هو المساواة بين المرأة والرجل.

فما هو الصواب؟ والأهم، ما الوضع الأنسب للرجال؟

بالنسبة لأغلب الرجال، التبول وقوفا من أسهل ما يكون. كما أنه أقل استهلاكا للوقت وعملي، والدليل هو عدم وجود طوابير أمام دورات المياه العامة الخاصة بالرجال، فالرجال يدخلون ويخرجون بسرعة.

وثمة سببان لهذه الحركة السريعة:

– الرجال يتبلون سريعا لأنهم لا يتعاملون مع طبقات متعددة من الملابس كالنساء.

– المبولة تشغل مساحة أقل بكثير من المرحاض، ما يوفر عددا أكبر منها في الحمامات العامة.

لكن العديد من المواقع المتخصصة كشفت أن وضع الجسم عند التبول قد يؤثر على ضخ البول.

آلية التبول

لنلق نظرة على طريقة التبول. تنتج الكلى البول بعد تنقية الدم من الشوائب. ثم يخزن البول في المثانة، مما يمكننا من ممارسة أنشطتنا اليومية والنوم ليلاً دون الحاجة للتبول المتكرر.

وتبلغ سعة المثانة ما بين 300 و600 ميلي ليتر، لكننا نشعر بالحاجة لإفراغها عند امتلائها بمقدار الثلثين.

ويتطلب إفراغ المثانة وجود نظام عصبي سليم بحيث ينبهنا إلى حاجتنا للتبول، ويحبس البول لحين العثور على مكان مناسب.

وبمجرد وصولنا إلى وضع مريح، تسترخي عضلات المثانة والحالب. وتنقبض المثانة، وينطلق البول في الحالب، ومنه إلى خارج الجسم.

وقوفا أم جلوسا؟

لا ينبغي أن يدفع الشخص الصحي البول خارج جسمه بالقوة. لكن أحيانا، يواجه الرجال بعض الحالات التي تسبب صعوبة مؤقتة أو دائمة في التبول.

وبحسب دراسة نشرت في أحد المواقع العلمية، يمكن للتبول جلوسا أن يسهل على الرجال الذين يعانون من تضخم البروستاتا مما يعيق خروج البول.

وقارنت الدراسة بين الرجال الأصحاء، ومن يعانون من أمراض البروستاتا. وكشفت أن الرجال الذين يعانون من هذه المشاكل يناسبهم التبول جلوسا، كونه يخفف الضغط عن منطقة الحالب، ويصبح التبول مريحاً وأسرع.

لكن بالنسبة للرجال الأصحاء، لم تظهر النتائج مثل هذا الاختلاف سواء في الجلوس أو الوقوف.

القول الفصل…

في المملكة المتحدة، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية الرجال الذين يواجهون صعوبة في التبول بالبحث عن مكان هادئ ومريح للتبول جلوسا.