علماء الفلك يحددون الأبراج الأوفر والأقل حظا في 2019

كشف علماء الفلك الروس عن الأبراج الأكثر حظا وأيضا تلك التي ستعاني في العام المقبل.

وقال العلماء إن مواليد أبراج الحمل والأسد والقوس سيكونوا الأوفر حظا في 2019، حيث ينظرهم تحقيق نجاحات في جميع أمور حياتهم وخاصة على الصعيد المهني والمالي.

ويوضح عالم الفلك بافل تشودينوف، أن أسعد الشهور بالنسبة لبرج القوس سيكون كانون الثاني يناير، أما بالنسبة للأسد سيكون شهر اب أغسطس والحمل شهر كانون الثاني يناير وشباط فبراير.

وفي السياق ذاته، أكدت عالمة الفلك ليليا لوبيمافا، أن مواليد برج الدلو والميزان سيكونوا أيضا من المحظوظين ولكن بشكل مختلف نوعا ما، موضحة أن عليهم انتهاز الفرص وأن يكونوا منتبهين ومستعدين لها، لأنهما قد يكونوا على موعد مع الظروف وأيضا بعض الاقتراحات السعيدة غير المرتبة أو المتوقعة.

وأشارت ليليا، إلى أن مواليد برج الثور والسرطان سيشهدوا عاما هادئا دون تغييرات ملحوظة.

أما بالنسبة لمواليد برج الجدي، كشف تشودينوف أنهم على أعتاب تغييرات قوية في حياتهم وهذا التأثير سوف يستمر على الأرجح لمدة عامين حيث ستغير هذه العملية حياتهم بالكامل، ولذلك يجب عليهم أن يكونوا حذرين وأن يتحلوا بالصبر.

وبدورها أوضحت ليليا، أن أصحاب برج الجدي بحاجة إلى أن يكونوا أكثر حرصا في حياتهم العملية، قائلة “إذا كانوا يخططون لشغل بعض المناصب، فلا يجب التحدث كثيرا عن ذلك مما يعرضهم لمكائد خبيثة من الحاقدين”.

كما كشفت ليليا أن مواليد برج العذراء والحوت والجوزاء سيعانوا كثيرا في عام 2019، لأنه سيكون عاما صعبا إلى حد كبير بالنسبة لهم، وستبدأ في حياتهم فترة سلبية، سيحتاجون فيها إلى الاعتناء أكثر بصحتهم، كما نصحتهم بعدم التورط في كثير من المشاحنات والشجار”.