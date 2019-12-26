عقوبة صارمة لمن يشتري سجائر من باعة غير مرخصين بفرنسا

يواجه الأشخاص الذين يشترون السجائر من باعة متجولين غير مرخصين في فرنسا غرامة قدرها 135 يورو (150 دولارا)، في تدبير من شأنه المساعدة على التصدي لهذه الظاهرة بصورة أفضل، على ما أوضحت نائبة من الحزب الرئاسي القائم على هذه المبادرة لوكالة فرانس برس.

وقالت النائبة أليكساندرا لوي من “الجمهورية إلى الأمام” حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أول محاضر الضبط قد تسطر سريعا إذ إن المرسوم الذي ينص على هذه المخالفة من الدرجة الرابعة نُشر في 20 كانون الأول/ديسمبر، كما أن هذا التدبير منتظر من جانب الشرطيين في الأحياء التي تشهد هذه الظاهرة بصورة خاصة أبرزها حي باربيس الباريسي أو وسط مدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا.

وأشارت إلى ضرورة “وضع المشترين أمام مسؤولياتهم”، متحدثة عن “تحد مرتبط بالصحة العامة والسلامة”.

ويمثل الاتجار غير القانوني بمنتجات التبغ ظاهرة واسعة الانتشار في فرنسا تؤججها عمليات الاستيراد المنظمة وحالات تهريب محلية في المناطق الحدودية. فخلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، صادرت السلطات الجمركية 282,7 طنا في ارتفاع نسبته 78 % خلال عام.