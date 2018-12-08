عقب “مزحته” الأخيرة .. مطالبات بإخضاع الرئيس الفلبيني لفحص الماريغوانا

طالب سيناتور معارض للرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بإخضاعه لفحص مخدرات عقب “المزحة” الجدلية التي أطلقها الأسبوع الماضي، حول لجوئه للماريغوانا أحيانا قبيل “الاجتماعات المملة”.

وقام السيناتور الفلبيني، أنتونيو تريلانس، بتحدي دوتيرتي علنا، مطالبا إياه بأن يقوم بفحص مخدرات “لكي يثبت لشعبه عدم استخدامه أيا من هذه المواد ذات التأثير النفسي”.

وفي رده على المطلب الأخير، رفض الرئيس الفلبيني عرض تريلانس بإجراء الفحص، في الوقت الراهن، في حين قام البعض من رواد تويتر بانتقاد قرار الرئيس وعدم قبوله التحدي.

وبدأت القصة عندما تحدث دوتيرتي خلال مؤتمر آسيان الأخير في سنغافورة، وذكر أن الماريغوانا تساعده في البقاء يقظا خلال “الأنشطة القاتلة” للمؤتمرات الدولية.

وبداية، شكل التصريح المفاجئ صدمة في الأوساط الإعلامية، ليعاود الرئيس الفلبيني الحديث بعد أقل من ساعة، مؤكدا أن الأمر كان مجرد مزحة.

المصدر: RT