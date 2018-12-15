عرس بمائة مليون دولار!

تزوجت ابنة أغنى رجل في آسيا في مومباي، اليوم الاربعاء، في ما وصف بأنه أغلى عرس في الهند.

ووالد العروس إيشا أمباني هو الملياردير الصناعي موكيش أمباني الذي تقدر ثروته بأكثر من أربعين مليار دولار.

وتتزوج إيشا أمباني من أناند بريمال ابن ملياردير هندي آخر.

ويأتي الاحتفال بعد أيام من الاحتفالات الفخمة مع ضيوف من بينهم هيلاري كلينتون وبيونسي ومعظم هؤلاء الضيوف وصلوا على متن طائرات مستأجرة.

وقدرت تكاليف العرس بأكثر من مائة مليون دولار مما أثار انتقادات شديدة.

وقد ذكر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ذلك كمثال على عدم المساواة في الثروة في الهند حيث يعيش مئات الملايين في فقر مدقع.