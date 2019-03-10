شاهد صورته .. عراقي يسعى للظفر بلقب أطول رجل في العالم

الرجل الأطول عربيا وآسيويا العراقي فيض العيساوي من محافظة الديوانية في سباق وتنافس محموم للظفر بلقب الأطول عالميا، حيث سيدخل في العاشر من الشهر الحالي السباق في العاصمة البريطانية لندن، يسبقه استعراض في كل من إسبانيا وتركيا وأميركا، وذلك للمنافسة على لقب الرجل الأطول في العالم مع الأميركي جوسكوم والتركي سلطان قسوم.

السباق ينظم من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويعد العراقي فيض العيساوي هو الأصغر بين منافسيه مع شعبية أوسع تمنحه الظفر بلقب الرجل الأطول على مستوى الكرة الأرضية.

بحسب تقرير صحفي قال العيساوي “سأحسم أمر لقب الرجل الأطول لي وفق المعايير الدولية المتبعة في السباق، وأنا مؤهل لذلك، طولي متران و37 سم، بحسب الأحقية بجوانب عدة، منها أنا الأصغر بين المنافسيْن المسجلين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية”، وهما الأميركي جوسكوم 2.51 متر والتركي قسوم 2.41 متر.

وأضاف “وصل عدد معجبي التصويت الخاص بي إلى قرابة النصف مليون، أما المنافسان فلم يتجاوزا 50 ألف صوت، وسنخوض التنافس في تركيا وإسبانيا وأميركا، وفي لندن في العاشر من الشهر الجاري”.