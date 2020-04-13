عراقية تقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها ..



كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن خيوط جريمة بشعة في منطقة الدورة ببغداد.

وذقال المصدر إن “قوة أمنية كشفت خيوط جريمة قتل غامضة والقت القبض على مرتكبيها خلال اربع ساعات فقط من ارتكابهم للجريمة”.

واضاف: “حيث قامت امرأة بقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها واشتراكه معها من خلال قيامهم بطعنه بآلة حادة في منطقة الرقبة وخنقه ومن ثم حرقه بمادة البانزين”.

وتابع: “يذكر انهم وبعد التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بجريمة القتل البشعة وانه ستتخذ بحقهم كافة الاجراءآت القانونية لينالو جزائهم”.