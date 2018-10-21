عدم تناول الإفطار يرفع مستويات الكوليسترول وحمض اليوريك لدى الأطفال

أظهرت دراسة إسبانية حديثة، أن الأطفال الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، لديهم مستويات أعلى من الكوليسترول وحمض اليوريك ومقاومة أكبر للأنسولين، ما يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة “نافارا” بالتعاون مع جامعة “غرانادا” في إسبانيا، ونشروا نتائجها مؤخراً في دورية (Nutrients) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تم تقييم عادات الإفطار لدى 203 من أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً.

وراقب الفريق مستويات الكوليسترول وحمض اليوريك، بالإضافة إلى مقاومة الجسم للأنسولين لدى الأطفال المشاركين في الدراسة.

ووجد الباحثون أن 13? من الأطفال الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار بانتظام، أو تناولوا وجبة إفطار ذات جودة سيئة، لديهم مستويات أعلى من الكوليسترول وحمض اليوريك ومقاومة أكبر للأنسولين.

وخلص الفريق إلى أن برامج التثقيف الغذائي التي تركز على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال يجب أن تتضمن توصيات محددة حول أهمية وجبة الإفطار وأن تكون وجبة متكاملة ومتوازنة.

وكانت دراسات سابقة قد أفادت بأن الأطفال الذين يحرصون على تناول وجبة الإفطار بانتظام، أفضل من غيرهم في التحصيل الدراسي، ويحرزون درجات أعلى في اختبارات المعرفة.

وأضافت أن 14? من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 7 إلى 15 عاماً يهملون وجبة الإفطار في بريطانيا، كما أن 30? يأكلون شيئاً بسيطاً حتى وقت الغداء.

كما أن حوالي 12? من الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية في سن المدرسة يهملون وجبة الإفطار، و30? من المراهقين لا يتناولون وجبة الإفطار أيضاً.