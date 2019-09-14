عاصي الحلاني ينجو من الموت بمعجزة

اعلن الناقد اللبناني جمال الفياض، السبت ، تعرض الفنان عاصي الحلاني الى حادث قد اصابه بفقدان ذاكرة مؤقت.

وقال الفياض عبر صفحته على الفيسبوك ان “عاصي الحلاني تعرض الى اصابة بحادث وكنا نتوقع ان تكون الإصابة لكن في اليوم التالي حاولنا الإتصال بعاصي، لا جواب والهاتف مقفل”.

مضيفاَ ان “عاصي نجا من خطر جسيم، بعدما كان في نزهة على جوادين من جياد مزرعته مع إبنه الوليد في براري الحلانية. ويقول عاصي أنه لا يذكر ما الذي حصل بالضبط، في حين يقول الوليد أن الحصان تعثّر فكبا وسقط عاصي أمامه، ليسقط الحصان فوق فارسه، وهنا ارتطم خد عاصي الأيسر بالأرض بعدما سقط على يده اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليه ضاغطاً على الرقبة والقفص الصدري مما ادى به الى فقدان الوعي تماماً، فحمله الوليد واتصل بالمرافقين ليأتوا بسرعة وينقلوه الى المستشفى، المحلي ثم مستشفى الجامعة اللبنانية الأميركبة -رزق. وهناك رقد عاصي غائباً عن الوعي ليومين متتاليين، إستفاق من غيبوبته فاقداً الذاكرة بشكل مؤقت”.