“عاشت الأسامي”.. هندي يسمي طفليه التوأم “كورونا وكوفيد”

بعد أن واجهت ولادة توأمهما صعوبات بسبب الإغلاق التام المفروض في أنحاء الهند لمكافحة فيروس كورونا، أطلق زوجان هنديان اسمي “كورونا” و”كوفيد” على مولوديهما.

وعلى الرغم من ما قد يثيره هذان المصطلحان من خوف في أذهان الآخرين، فإنهما بالنسبة لهذين الزوجين، الذين يقطنان مدينة رايبور عاصمة ولاية تشاتيسجار الهندية، يرمزان إلى التغلب على المصاعب، حيث ولد التوأم، صبي وفتاة، في ليلة 27 مارس الماضي في ظل الإغلاق التام المفروض على مستوى الهند للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن إعاقة الحياة الطبيعية، حسبما أوردته صحيفة “تايمز أوف إينديا”.

وأطلق الزوجان على مولودتهما اسم “كورونا” وعلى توأمها الذكر اسم “كوفيد”، ويقول الأبوان أن الاسمين سيكونان بمثابة تذكير لهما بالمصاعب التي تغلبا عليها في ظل إجراءات الإغلاق وتقييد حركة المركبات حتى وصلا إلى المستشفى وتمت عملية ولادة توأمهما بنجاح، لكنهما مع هذا أشارا إلى أنهما ربما يعدلان عن قرارهما لاحقا ويعيدان تسمية طفليهما.

كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن في 24 مارس الماضي فرض حالة الإغلاق لمدة 21 يوما في جميع أنحاء البلاد البالغ تعداد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد حتى الآن 2301 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 56 حالة.