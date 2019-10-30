طبيب ألماني يقتلع أطول سن بشري ويدخل موسوعة غينيس

نجح طبيب أسنان ألماني في اقتلاع أطول سن بشري عرفه الإنسان، ليدخل الطبيب والسن موسوعة “غينيس”. وتسبب السن في ألم شديد لصاحبه ما اضطره لاقتلاعه؟ لكن كم يبلغ طول السن؟

سجلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية نجاح طبيب بمدينة أوفنباغ الألمانية في اقتلاع سن بلغ طوله 37.2 ميليمتر، ما يجعله أطول سن بشري.

وتسلم الطبيب الألماني، ماكس لوكاس، شهادة من موسوعة “غينيس” أمس الثلاثاء (29 تشرين الأول/أكتوبر 2019) لاقتلاعه السن. وكان المريض قد توجه لاستشارة الطبيب الألماني عام 2018 وطلب مساعدته لحل معاناته الطويلة مع هذا السن والآلام الشديدة التي يسببها له.

السن الضخم، والذي تم إجراء عملية اقتلاعه بالقرب من مدينة ماينز الألمانية، شكل الجزء الأكبر منه جذر السن الواقع أسفل خط اللثة.

وأنتظر لوكاس نحو عام كامل في تحضير الفحوصات اللازمة للسن وتقديم جميع الأوراق المطلوبة قبل تسجيلها رسميا بموسوعة “غينيس” كأكبر سن بشري.

وأشار لوكاس إلى أنه سيخصص مكانا بمكتبه لوضع الشهادة التي حصل عليها من “غينيس”، مضيفة أن “كل أطباء الأسنان حول العالم سيعلمون عن هذا” الحدث، كما نقلت صحيفة “فرانكفورتر نويه تسايتونغ” عنه.

د.ب/ز.أ.ب (د ب أ، DW)