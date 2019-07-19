صياد أسترالي يعثر على رسالة في زجاجة عمرها 50 عاماً

قال صياد إنه يبحث عن كاتب رسالة وجدت داخل قنينة زجاجية عثر عليها قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا بعد خمسين عاماً على كتابتها.

وقال بول إليوت لهيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنه وابنه عثرا على الزجاجة عند الساحل الغربي لشبه جزيرة آير في ولاية أستراليا الجنوبية فيما كانا يمارسان الصيد.

وأوضح إليوت أنه يبحث عن كاتب الرسالة، بول غيبسون، الذي وصف نفسه في الرسالة بأنه فتى إنجليزي يبلغ من العمر 13 عاماً ويسافر على متن سفينة سياحية على طول ساحل جنوب أستراليا من فريمانتل في الغرب إلى ملبورن في الشرق.

وقال عالم المحيطات، ديفيد غريفين، إنه يشتبه بأن الزجاجة كانت قد دفنت على الشاطئ لسنوات قبل أن تطلقها عاصفة إلى البحر.