صور مروعة لطفلة حبسها والدها في قفص للكلاب!!

حبس أب طفلته الرضيعة البالغة من العمر 20 شهرا في قفص معدني للكلاب والتقط صورا لها وإرسالها إلى زوجته السابقة.

وفي صورة أخرى، ظهر الأب “شوتشيان” يدهس برجليه وجه الطفلة في منزله في مدينة كايتانج بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين.

وذكر موقع “ذا صن”، أن الأب أرسل لوالدة الطفلة، صورا للكدمات والجروح على جلد طفلتهما، ورغم ذلك قد يفلت الأب من العقاب لأن الشرطة ترى أن سلوكه يرجع إلى الإجهاد، برغم من اتهامه بسوء المعاملة في وقت سابق.

وقالت الأم إن الرجل كان يسيء معاملتها في كثير من الأحيان، وفي كل مرة تطلب المساعدة من الشرطة ويقدمون تحذيرات لفظية له بدلا من العقاب.

وقد انتشرت صور مروعة للطفلة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها أكثر من 38 ألف مرة.

وكشفت التقارير المحلية أن الطفلة تعيش مع والدها منذ طلاق الزوجين العام الماضي، وبدأت الشرطة التحقيق بعد أن تلقت الأم الصور.