صور.. الحر يشوي لحماً في أستراليا!!

قام صاحب مقهى و مطعم بميلدورا في فيكتوريا بتجربة ليبرهن على شدة حرارة جو و أشعة الشمس الحارقة المصاحبة لموجة الحر الأخيرة.

قرر أن يترك قطعة لحم في صينية طبخ داخل سيارته المصفوفة بالخارج. و يقول صاحب المطعم أنه ترك السيارة و قطعة اللحم بداخلها من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الرابعة عصراً. و عندما عاد إلى سيارته وجد طعة اللحم مطبوخة جيداً، حتى من الداخل.

و أضاف الرجل أنه كان يهدف من تجربته أن يحذر الناس من أن ينسوا أو يتركوا أشيائهم عن عمد داخل سياراتهم مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد.

و ناشد بالأخص من يتركوا أولادهم أو المسنين أو حتى الحيوانات الأليفة بالسيارات.

كما نصح الجميع أن يعتنوا بجيرانهم المسنين وأن يتحققوا من أن حيواناتهم الأليفة لديها ما يكفيها من الماء.

من جانبها توقعت وحدات الطوارئ في ولاية NSW ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن موجة الحر المستمرة في كافة الولايات والمقاطعات الأسترالية باستثناء تازمانيا. و قامت السلطات باتحذير من موجة الحر التي أدت إلى ثالث أعلى درجات رارة مسجلة في تاريخ أستراليا.

من أهم النصائح لتجنب الأذى من الحرارة الشديدة، شرب الكثير من الماء و تجنب التواجد في الخارج بين الساعة 11 صباحا و 3 بعد الظهر. بالإضافة للتقليل من النشاط البدني و تجنب المشرويات الكحولية.