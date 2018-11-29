صورة أسدين تثير الدهشة… والسبب؟

غالبا ما تكون الرحلات الخاصة أو العائلية أو الجماعية فرصة لالتقاط الصور التي تؤرخ الأوقات الجميلة من أجل الذكرى.

وتشهد الرحلات الكثير من الأوقات واللحظات المرحة، لكن أن يكون المرح مصدره ملك الغابة، فهذه صفة لا تتمتع بها الأسود على ما نعرفه عنها على الأقل.

غير أن ما سجلته كاميرا مصممة الملابس روز فليمنغ (49 عاما) أثناء أول رحلة سفاري لها في كينيا كان أمرا غير عادي. فقد نجحت في التقاط صورة لأسدين اثنين في محمية ماساي مارا في كينيا.

وبدت ملامح وجهيهما كأنهما يتبادلان نكتة ويأخذان بالضحك عليها، كما هو الحال مع شخصين بالغين يتبادلان النكات والمزاح في يوم ممتع.

وقالت فليمنغ “لقد بدا الأمر رائعا للغاية، لم أر مثل هذا السلوك من قبل ولا حتى على قناة ناشونال جيوغرافي، لقد كنا نشاهد الأسدين وهما يمارسان هذا السلوك لأكثر من ساعة”.

أما التعليقات على الصورة فكانت مثيرة ودارت معظمها حول ” النكتة” التي تبادلها الأسدان.