صدم زيدان سيارته.. لكنه طلب “تعويضا غريبا”

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، تفاصيل الحادث المروري الذي تسبب به مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، الذي صدم سيارة من الخلف السبت الماضي.

وبحسب “ماركا” فقد تفاجئ إغناسيو فيرنانديز من شخصية قائد المركبة التي صدمت سيارته من الخلف السبت في منطقة فالديباس، وكان مدرب النادي الملكي زيدان الذي كان متجها لحضور حصة تدريبية لنادي العاصمة الإسبانية.

وتحدث فيرنانديز عن ردة فعله الأولى عندما خرج زيدان من مركبته عقب الحادث قائلا: “عندما رأيته عرفته على الفور، وأخبرته بأني تمنيت أن أتعرف عليه في ظروف أفضل، لكن الأمر ليس سيئا جدا”.

ولتفادي وصول الفضوليين من المصورين ووسائل الإعلام لموقع الحادث، اقترح فيرنانديز على زيدان أن يرتبا موعدا آخر لدعوة شركة التأمين المسؤولة عن تقييم الأضرار التي لحقت بسيارتهما.

وأضاف فيرنانديز بأنه لم يفوّت فرصة اللقاء بأسطورة الكرة الفرنسية، حيث طلب منه التقاط صورة سيلفي معه، لتخلد هذا اللقاء “الغريب” للأبد.

ووصف فيرنانديز زيدان بأنه كان لطيفا معه، وخلع قبعته عند التقاط الصورة، وتابع قائلا: “أصريت على التقاط السيلفي معه بعد أن أخبرته أني أريد الصورة كإثبات عندما أحكي عن قصة لقائي مع زيدان الغريبة”.

وبيّن فيرنانديز أنه تلقى لاحقا اتصالا من ممثل عن زيدان، أخبره فيه بامتنان مدرب “المرينغي” لعدم تأخيره عن تدريب فريقه، وبأنه لم يطلب الحصول على توقيعه أو تذاكر لحضور مباريات ريال مدريد.