شركة طيران تمنع الصور على متن رحلاتها… والسبب فضيحة الطعام! (صورة)

تعرضت شركة الطيران الإندونيسية الرسمية (غارودا إندونيسيا) لموجة واسعة من الانتقادات والسخرية، بعدما أعلنت عن حظر التقاط الصور على متن طائراتها، لكنها سرعان ما رضخت للضغوط ورفعت حظر التصوير.

وبحسب ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن شركة الطيران منعت التقاط الصور، بعدما نشر مدون شاب صورة تظهر تقديم قائمة طعام مكتوبة بخط اليد، في إحدى الرحلات.

وأورد المصدر، أن صانع المحتوى على الإنترنت ريوس فرنانديس كان على متن درجة رجال الأعمال في الطائرة، وفضح قائمة الطعام المكتوبة بخط اليد من خلال نشرها مرفوقة بعبارة “سيدي، تجري الآن طباعة القائمة”.

ويأتي هذا الحادث بعد فترة قصيرة من الجدل الذي أثاره تقديم وجبات يابانية سريعة، على متن الخطوط الإندونيسية.