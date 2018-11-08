شركة صينية تعاقب عمالها بشرب البول واكل الصراصير

عاقبت شركة صينية لترميم المنازل عمالها المقصرين في اداء مهامهم، بشرب البول والتهام الصراصير، والا كان مصيرهم الضرب بالاحزمة.

وذكرت وسائل اعلام صينية رسمية، ان “عمالا اخرين اضطروا لحلق رؤوسهم تماما أو شرب ماء من مرحاض وحرموا من رواتبهم لشهر، حسبما أظهرت لقطات وتسجيلات مصورة نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ونقلتها وسائل إعلام رسمية.

واشارت الى ان “الشركة نفذت العقاب علانية على مرأى من بقية العاملين مستشهدة بما قاله عاملون تركوا الشركة التي يقع مقرها في إقليم قويتشو بجنوب غرب البلاد، أما العاملون الساهون الذين ينسون ارتداء أحذية جلدية أو لم يحضروا بزي رسمي فعليهم دفع غرامة 50 يوانا (7.20 دولار)”.

واوضحت، انه “رغم كل هذه العقوبات القاسية فقد فضل “معظم العاملين البقاء في العمل رغم هذه العقوبات القاسية التي بدأ تطبيقها هذا العام حسب التقارير الإعلامية الرسمية”.

وكانت السلطات المحلية قد اصدرت حكما بالسجن على ثلاثة مدراء بالشركة بالسجن من خمسة الى عشرة ايام بتهمة امتهان الاخرين.