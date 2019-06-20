شركة أميركية تعلن عن وظيفة “غريبة” براتب مغر

أعلنت شركة “رينولدز راب” عن رغبتها بتوظيف شخص يسافر عبر الولايات المتحدة الأميركية لإنجاز مهمة واحدة و هي البحث عن ألذ ضلوع اللحم مقابل مبلغ 5 آلاف دولار أسبوعيا.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، نشر أمس الأربعاء، 19 حزيران 2019، انه “إذا كنت لا تمانع الحصول على المال مقابل تذوق الضلوع المشوية اللذيذة في جميع أنحاء البلاد، ونشر صور طعامك، والنوم كل ليلة حالما بالضلوع، فقد يكون لديك ما يلزم لتصبح مدير الشواء لرينولدز راب”.

وأضاف البيان ان “الشخص الفائز سيسافر إلى جميع أنحاء البلاد، في أول أسبوعين من آب المقبل، للبحث عن أفضل ضلوع اللحم في أميركا، وليس ذلك فحسب، وإنما سيكون مسؤولا أيضا عن نشر الصور، وشرح طريقة الشوي عبر موقع الشركة، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة”.

وأشار إلى ان “المنصب سيشمل مصاريف السفر، والإقامة لك ولضيفك، وإذا كنت من المهتمين بالتقديم على المسابقة، فيجدر بك تصوير نفسك خلال عملية الشواء، بالإضافة إلى كتابة مائة كلمة عن سبب كونك أفضل شخص لاستلام هذا المنصب”.

واكدت الشركة أنه يجب تسليم طلب المسابقة مع حلول نهاية الليل بتاريخ 19 حزيران، عبر موقع “رينولدز راب”.