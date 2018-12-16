شركة أمريكية تقدم 100 ألف دولار لمن يتخلى عن هاتفه عاما كاملا

أعلنت شركة أمريكية أنها ستقدم جائزة مالية تبلغ 100 ألف دولار لمن يستطيع العيش من دون استخدام الهاتف الذكي والاستغناء عنه لمدة عام.

وذكرت شركة “فايتمين ووتر” للمشروبات في بيان لها، في وقت سابق، ان شروط المسابقة بسيطة، إذ يجب على الشخص المشترك عدم استخدام جهازه الخلوي الذكي أو الجهاز اللوحي، والاكتفاء باستخدام جهاز خلوي يعود لعام 1996 خلال السنة وهي فترة المسابقة، ويتاح للمتسابقين استخدام أجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة.

وستخضع الشركة المتسابقين في نهاية السنة إلى جهاز فحص الكذب للتأكد من عدم الغش باستخدام جهاز ذكي.

وأشارت الشركة إلى انه للمشاركة في المسابقة على المشترك بداية أن ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ماذا سيفعل خلال العام بعيدا عن هاتفه الذكي.

وقالت إن مبلغ الجائزة الكامل سيمنح للشخص الذي يمكنه التخلي عن هاتفه لمدة عام كامل، في حين ستمنح مبلغ 10 آلاف دولار للشخص الذي يتخلى عن هاتفه الذكي لمدة 6 أشهر فقط.

وتقوم الشركة بدعوة الأشخاص المهتمين بالمشاركة في المسابقة، عبر موقع “تويتر” و”إنستغرام” قبل 8 كانون الثاني المقبل، وسيتم اختيار أحد المتسابقين في وقت لاحق ليحظى بفرصة للفوز بمبلغ 100 ألف دولار.