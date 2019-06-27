شبيه ميسي الإيراني متهم باستغلال النساء جنسيا

أفادت تقارير صحفية، ان الشاب الإيراني الذي يشبه إلى حد كبير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تمكن من استغلال أكثر من 23 امرأة جنسيا في إيران.

وبحسب تلك التقارير، فان الشاب الإيراني الذي يدعى “رضا برستش” اغتنم شبهه الكبير بهداف الدوري الإسباني ونادي برشلونة، ليونيل ميسي، لاستغلال عشرات الفتيات جنسيا بعدما أقنعهن أنه فعلا هو ميسي الحقيقي.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية، أن 23 ضحية رفعن بالفعل دعوى قضائية ضد ذلك “المحتال” بعد افتضاح أمره.

وكان شبيه ميسي الإيراني قد اكتسب شعبية جارفة في العام 2017 بعد انتشار صور له تبرز شبهه الكبير بالنجم الأرجنتيني، وخاصة عندما كان الاخير يطلق لحيته حتى إن البعض وجد صعوبة في التفريق بينهما.

وبدأت القصة بعد ان قام والد رضا بالتقاط صور له وهو يرتدي قميصا لبرشلونة يحمل الرقم 10، بعدها بدأ رضا البالغ من العمر 25 عاما بعد ذلك بحلاقة شعره واطلاق لحيته بحيث اصبح نسخة طبق الأصل لنجم برشلونة الارجنتيني.

يذكر ان الشرطة الإيرانية كانت قد اعتقلت “رضا برستش” قبل عامين بعد أن ذاع صيته وارتفع عدد الذين يريدون أن يلتقطوا صورا معه، حيث بلغ عدد الذين يريدون أن يلتقطوا صورا معه حدا جعل الشرطة الإيرانية تتدخل وتقتاده الى احد مراكز الشرطة وتتحفظ على سيارته من أجل وضع حد للفوضى.