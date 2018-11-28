شاهد.. الذكاء الصناعي يبدع برسوم كاريكاتورية رائعة

يبذل الباحثون جهودا فائقة في تدريب #الذكاء_الصناعي ليصبح أكثر ذكاءً ودقةً وتطورا، والمثير للدهشة أن الأمر لا يخلو من الطرافة، حيث تشمل هذه الجهود تدريب الذكاء الصناعي كممثل كوميدي والجديد هو دخول الذكاء الصناعي عالم الرسوم الكاريكاتورية، وفقا لما نشره موقع “Futurism “.

يعد السائد والمعروف للكثيرين أن الخوارزميات يمكن أن ترسم شخصيات نابضة بالحياة أو مقاطع #فيديو ذات بعد خيالي عميق، لكن فريقا هندسيا من مطوري الذكاء الصناعي في شركة #ميكروسوفت وجامعة سيتي في هونغ كونغ تجنبوا الدقة بعض الشيء، وبدلاً من ذلك، قاموا بإنشاء نظام ذكاء صناعي يمكن أن يحول أي صورة تلقائياً إلى #كاريكاتور، يحاكي رسومات الكاريكاتور التي تنتشر على صفحات الصحف والمجلات أو بعض ساحات المعارض.

نظامان للذكاء الصناعي

تطلب رسم صور يتم تصميمها على أساس ملامح وجه شخصية ما، أن يقوم الفريق الهندسي بتدريب نظامين منفصلين للذكاء الصناعي، وتعليمهما العمل سويا في تناغم جماعي.

وبالطبع، شهدت أول محاولات في بداية التجربة رسم صور كاريكاتورية عجيبة لدرجة أنها كانت تشبه إصدارات لوحات “رعب الجسد” لدوريان غري.

قام نظام الذكاء الصناعي الأول بمهمة تحليل الصورة لوجه أي شخص وتضخيم بعض الميزات، مثل عظام الوجنتين المرتفعة أو الفك البارز، كما يفعل رسام الكاريكاتور.

بينما تولى نظام الذكاء الصناعي الثاني مسؤولية وضع لمسات محددة تشبه الأسلوب الفني الذي يتبعه فنانو الكاريكاتور.

كاريكاتير ترمب

ومن الأفكار الجريئة، التي أقدم نظام كاريكاتور الذكاء الصناعي على تنفيذها إعداد صور كاريكاتورية للرئيس الأميركي #دونالد_ترمب نقلا عن مقطع فيديو أثناء إلقائه خطابا، وتم تحويل كل إطار إلى صورة كاريكاتورية مضحكة.

ومن المقرر أن يتم إزاحة الستار عن خوارزميات الرسوم الكاريكاتورية خلال معرض SIGGRAPH Asia 2018، وهو التجمع الدولي لتكنولوجيا الرسوم المتحركة والألعاب، الذي سيعقد في #طوكيو خلال ديسمبر.