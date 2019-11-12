شاهد .. أفغاني عملاق يثير أزمة في الهند!

تدخلت الشرطة الهندية ، لحل مشكلة مشجع كريكيت أفغاني عملاق طوله ثمانية أقدام ، بعد أن رفض أصحاب الفنادق استضافته



ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، فإن المشجع شير خان، البالغ طوله 8 أقدام و2 بوصة (250 سنتيمترا)، كان يحتاج للإقامة قبل حضوره مباراة بين فريقي بلاده وجزر الهند الغربية.

كان السكان المحليون يرتجفون من العملاق الذي تم نقله إلى فندق راجداني بمرافقة للشرطة ، حيث تجمع المئات لالتقاط صوراً للمشجع العملاق .

وقد حضر ما يصل إلى 200 شخص لرؤيته. بحسب ما قاله مالك الفندق ، مشيراً إلى أن الحشود التي حضرت دفعت الشرطة لنقل “خان” إلى استاد إيكانا .