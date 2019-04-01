شاعر يكشف المستور ويفضح كاظم الساهر بأغنيته “لدغة الحية”

كشف الشاعر عزيز الرسام حقيقة اغنية “لدغة الحية” للمطرب العراقي كاظم الساهر.

وقال الرسام عبر منشور له في الفيس بوك: بأنه “عندما كتبت أغنية الحية وقدمتها إلى كاظم الساهر اخذ كريم العراقي يغنيها في الأمسيات الليلية ليعرف رد الجمهور عليها بالاتفاق مع الساهر ، فقلت مرة لكاظم لماذا لا يتم تصويرها فقال لي ( ليس الآن وقتها ) فعلمت من المقربين إن كريم قد قال لكاظم بان هذه الأغنية ليست بالمستوى المطلوب ، ولكن القدر غير ذلك.

واضاف: بأنه “عندما ذهبنا إلى الديوانية لتصوير أغنية ( كلك على بعضك حلو ) وجدنا إن الأغنية مفقودة ولم يكن معنا إلا أغنية (الحية) فأصبح الأمر واقعا إلا إن نصور أغنية الحية.

واشار إلى ان” المشكلة التي مرت فيها الأغنية هي بسبب من وشى إلى الحكومة العراقية آنذاك بعدم صلاحية هذه الأغنية فتم إحالة الفنان طالب القرغولي إلى التحقيق”.

وتابع : “وأقولها إلى التاريخ إنني كتبت عبارة (التلدغة الحية بيده أيخاف من جرة الحبل) بعد خروج النص من توقيع الملحن القرغولي الذي كان في حينها رئيس لجنة النصوص”.