فبراير 03, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

شاب يقود والديه إلى المحكمة لسبب لا يخطر على البال

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فى :منوعات
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شاب يقود والديه إلى المحكمة لسبب لا يخطر على البال

سيقود شاب، يبلغ من العمر 27 عاما ويعيش في العاصمة الهندية، نيودلهي، والديه إلى المحكمة، لسبب غريب وعجيب لا يخطر على بال أحد.
وذكر موقع {أوديتي سنترال} أن ” الشاب رافائيل صامويل يعتقد أن الناس يجب أن يمتنعوا عن الإنجاب لأن ولادة الكائنات الحية دون طلب موافقتها أمر خاطئ من الناحية الأخلاقية”.
ويقول صامويل إنه” ليس ضد الأطفال أو الحياة” ، مضيفا “ببساطة، أعتقد أن شكل حياتنا يستحق أخذ الموافقة قبل جلب أي كائن جديد إليها.. لماذا إخضاعه لمصاعب الحياة دون رغبته وموافقته؟ هذه تسمى حياة قسرية”.
وتابع “أريد أن أقول لكل أطفال الهند إنني أحب والدي ولدينا علاقة جيدة.. لكنهما أخرجاني إلى الوجود من أجل سعادتهما ومتعتهما، لم يطلبا رأيي.. فلماذا علي تحمل مشقة حياة لم أطلبها”!

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