شاب يطلب الزواج من علا الفارس في الشارع .. وهذا رد فعلها

فاجأ لاعب مشارك في احتفالية رياضية بأمريكا، الإعلامية الأردنية، علا الفارس، بطلب الزواج منها، وذلك أثناء تواجدها لقضاء إجازة بأمريكا وحضورها فعالية رياضية.

وبحسب الفيديو الذي جرى تداوله، أبدى الشاب ذو البشرة السوداء إعجابه الشديد بالإعلامية الأردنية، ليتحدث معها باللغة الإنجليزية ويسألها عن مقر إقامتها، لترد علا ”في جوردان“، ليرد عليها: ”أنا بحب مايكل جوردان“ لتضحك علا على رده.

وصاح الشاب في الميكروفون الذي يحمله قائلًا: ”أنت جميلة حقًا.. أنا أريد الزواج منك“، لتقابل علا طلب الشاب بالضحك، وسط علامات الخجل والدهشة على وجهها.

يذكر أن الإعلامية الأردنية تتواجد حاليًا في أمريكا لقضاء إجازة، بعد وفاة جدتها خلال الفترة الماضية.

وعلا الفارس إعلامية وصحفية أردنية، مواليد عام 1985 كانت تعمل في قناة ”إم بي سي 1?، وتعمل الآن في قناة روتانا خليجية، وتعد أصغر مذيعة بعدما دخلت عالم الإعلام بعمر السابعة عشرة.